AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Başkan Erdoğan'ın milletvekilleriyle buluşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:



Cumhurbaşkanımız milletvekilleri ile görüşmesinde ülke ve uluslararası siyasetle ilgili fotoğrafları çekmeye önem veriyor. Milletvekilleri değerlendirmelerini paylaştı. Soruları cumhurbaşkanımız yanıtladı ve not alındı.



Bizim son zamanlarda milletvekillerimiz ile kararlı bir şekilde tutacağımız tutum da şudur. Siyasette zehirli bir dil konuşuluyor, AK Parti karşılık verecektir. AB'deki pek çok aşırı sağcı Türk ve İslâm karşıtlarının adında da demokrasi ve özgürlük geçer. Demokrasi diyerek demokrasimizi çalmaya çalışıyorlar.



Çocukların Kur'an kursu eğitimi ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanımızın hedef alındığını gördük. Türkiye'nin milli güvenliği açısından Türkiye'nin din eğitimi vermesi son derece stratejiktir. Sinsi bir şekilde otokratik anlayışı görüyorsunuz. Mücadeleyi sürdüreceğiz, sisyasetin ve hukukun çerçevesi içerisinde.



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