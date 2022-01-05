Başkan Erdoğan, şehit adliye memuru Musa Can’ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 yıl önce İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında kahraman polisimiz Fethi Sekin ile beraber şehit olan adliye memuru Musa Can kardeşimizi rahmetle anıyor, ailesinin ve tüm sevenlerinin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihî bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2022
Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum. pic.twitter.com/k0gm9ubQl9