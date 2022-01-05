Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, şehit adliye memuru Musa Can'ı andı
Giriş Tarihi: 5.1.2022 18:04 Son Güncelleme: 5.1.2022 18:05

Başkan Erdoğan, şehit adliye memuru Musa Can'ı andı

Başkan Erdoğan, şehit adliye memuru Musa Can’ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan adliye memuru Musa Can'ı andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 yıl önce İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında kahraman polisimiz Fethi Sekin ile beraber şehit olan adliye memuru Musa Can kardeşimizi rahmetle anıyor, ailesinin ve tüm sevenlerinin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, şehit adliye memuru Musa Can'ı andı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA