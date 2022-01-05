CHP’den kılıçlar çekildi! Tanju Özcan uyardı, Kılıçdaroğlu’ndan yanıt gecikmedi: 100 bin imza toplarsan gel...

MİLLET İTTİFAKI'NDA 'ADAY' MUAMMASI SÜRÜYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her platformda aday olmak istediğini dile getiriyor. İttifakın diğer ortağı İYİ Parti ise üst düzey açıklamalar ile Kılıçdaroğlu ismini her fırsatta veto ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor. Akşener'in özellikle, 'Oğlum' dediği Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını desteklediği belirtiliyor.

İmamoğlu da bur çerçevede il il ziyaretler gerçekleştiriyor. Ancak Kılıçdaroğlu da, Akşener'in işaret ettiği Yavaş ve İmamoğlu isimlerini veto ediyor. İttifakın 2023 adayı belirlenirken HDP'nin de destek vereceği bir ismin üzerinde uzlaşılacağı ifade ediliyor.