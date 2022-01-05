CHP’nin ‘kilitli kapı skandalı’nda 3 üye ihraç edildi

BALIKESİR
'İN Ayvalık ilçesinde geçtiğimiz yıl CHP bünyesindeki belediye meclis üyelerinden bazılarının parti binasında kilitlenerek, belediye meclisi oylamasında 'evet' oyu kullanmalarına yönelik baskı gördüklerini savunan 3 üye, CHP Genel Merkezi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilmişti. Yüksek Disiplin Kurulu, Ayvalık Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri İsa Aslan
ve Ahmet Erkal
ile parti üyesi Tayfur Gözdereliler
'i partiden ihraç etti. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde CHP kanadından açıklama yapılması bekleniyor.