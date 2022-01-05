Erdoğan duyurdu: Yusufeli su tuttu

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'DE 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye
'nin en yüksek, dünyanın 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı Yusufeli
'nin 9 yıl süren inşaatı tamamlandı. 2.5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek barajda su tutulduğunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
Twitter'dan duyurdu. Erdoğan, paylaşımında, "Ülkemizin en yüksek barajı Yusufeli'nin gövde dolgusunu tamamladık. Barajımız su tutmaya başladı" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin özkaynaklarıyla inşa edilen baraj 7 yılda kendini amorti edecek.