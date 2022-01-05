Erdoğan’ın faiz düşürme kararına halktan büyük destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın masasındaki araştırma, son dönemde devreye sokulan ekonomi politikalarının ve dar gelirli vatandaşın hayatını rahatlatmak için attığı adımların toplumda büyük bir destek bulduğunu ortaya koydu. 26-27 Aralık arasında 3 bin 53 kişinin katılımı ile geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı. Başkan Erdoğan'ın ve parti yöneticilerinin masasında bulunan araştırmaya göre yapılan bu işleri vatandaş takdirle karşıladı ve hem AK Parti
hem de Cumhur İttifakı
'nın oylarında ciddi bir artış görüldü. Araştırmada öne çıkanlar şöyle:
FAİZ KARARI:
Araştırma sonucu vatandaşların yüzde 56.1'i faiz düşürme kararlılığını destekliyor. Yüzde 43.9 ise sonuçlarını görene kadar beklemeyi tercih ediyor.
ASGARİ ÜCRET:
Vatandaşların yüzde 65.1'i asgari ücretteki yüzde 50'lik artışı beğenirken, yüzde 34.9'u daha fazla beklenti içinde olduğunu söyledi.
MEMUR MAAŞLARI:
Memur maaşlarında damga ve gelir vergisi alınmamasına destek de yüzde 70. Yüzde 30 ise beklentisinin farklı olduğunu belirtti.
BAŞARIYA ULAŞACAK:
Vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın ekonomi konusunda hedeflediği başarıya ulaşacağına inanıyor. "Başarılı olacak" diyenlerin oranı yarıyı buluyor.
10 PUAN FARK ATTI:
Arka arkaya alınan ve toplumu rahatlatacak ekonomik kararlar da etkisini gösterdi. AK Parti'nin oy oranında ciddi bir artış yaşandı. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı
'na yaklaşık 10 puanlık fark attı