Fitch’ten İzmir Büyükşehir’e uyarı

Fitch, dövizdeki dalgalanmanın borcunun büyük kısmı hedge edilmemiş aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi de bulunan, büyükşehir belediyelerinin sürdürebilir borçlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da Başkan Soyer'in belediye başkanlığı döneminde büyükşehir belediyesinin borç stokunun 4 kat artarak 10 milyar lirayı aştığını söylemişti.



BORÇ YÜKÜ TESCİLLENDİ

İzmir Büyükşehir Beleiye başkanı Tunç Soyer'in kötü yönetimi sonucu ortaya çıkan mali kriz uluslararası raporlara da yansıdı. Hemen hemen her meclis toplantısında dış borçlanma için belediye meclisinden yetki isteyen Soyer'in kötü yönetimi Uluslararası Kredilendirme Kuruluşu Fitch'in raporlarına da girdi.

BU SEFER UYARDI

Geçmiş dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dengeli mali yapısı konusunda olumlu görüşler veren Fitch bu sefer uyarıda bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, negatif operasyonel ortamın, özellikle de devam eden yüksek Döviz oynaklığının, önemli ölçüde hedge edilmemiş borç pozisyonlarına sahip Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin borç sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti. Bu ihtimalin baz senaryo olmadığını belirten Fitch, yayımladığı raporda büyükşehir belediyelerinin operasyonel dengelerinin sağlam kalmasını beklediklerini ve en çok etkilenecek belediyelerin toplam ortalama borç stoklarının yüzde 77'si dövizden oluşan ve hedge edilmemiş olan İstanbul, İzmir ve Antalya olduğunu belirtti.

HEDGE NEDİR?



Hedge, ileri tarihte oluşabilecek finansal risklere karşı korunma amacıyla herhangi bir döviz veya emtia ya da finansal üründe sahip olunan pozisyonun tam tersi yönünde işlem açmak olarak tanımlanabilir.

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