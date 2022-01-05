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Giriş Tarihi: 5.1.2022 16:45

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep’te MASAK incelemeleri kapsamında FETÖ ile irtibatlı oldukları belirlenen 2 firmaya düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında; 2 şirket hakkında düzenlenen MASAK incelemeleri çerçevesinde faaliyetleri tespit edilen toplam 6 şüpheli yapılan eşzamanlı operasyon ile yakalandı.

Şüphelilerin işyeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
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