Hollanda ve Belçika’dan gelen DHKP/C belgelerini adli tıp inceleyecek

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Cezaevi girişindeki salonda yapılan duruşma için sanık avukatlar Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik cezaevinden getirildi. Başka davalardan tutuklu olan Oya Aslan ve Özgür Yılmaz ise görüntülü olarak cezaevinden duruşma salonuna bağlandı.

BARO BAŞKANLARI SAVUNDU

Sanıkları savunmak için Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Ankara Baro Başkanı Kemal Koranel, Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz'ın da aralarında olduğu 150'den fazla avukat duruşmaya katıldı. CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Muharrem Erkek, HDP milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Züleyha Gülüm, Oya Ersoy ile Avrupa barolarından bir grup avukat da duruşmayı izledi.

Cumhuriyet savcısı, 15 Kasım'da açıkladığı mütalaasını tekrar edip sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar ve avukatları ise beraat ve tahliye kararı verilmesini istedi.

HOLLANDA VE BELÇİKA BELGELERİ

Eski CHP Milletvekili avukat İlhan Cihaner, DHKP/C terör örgütüne ilişkin Hollanda ve Belçika'dan gelen delillerin ne şekilde elde edildiği konusunda bu ülkelerin adli makamlarına yazı yazılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti de Hollanda ve Belçika belgelerine ilişkin Adli Tıp incelemesi yapılmasına karar verdi. Mahkeme heyetinin kararında, İstanbul Adli Emanetinde korunan delil torbasından 6 harddisk, 3 DVD ve 2 CD çıktığı belirtildi. Heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün mahkemeye gönderdiği fotokopi belgeler ile Adli Emanetteki harddiskte kayıtlı belgelerin aynı olup olmadığı konusunda bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik'in tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 23 Mart'ta erteledi.

15 Kasım'da davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, avukat Selçuk Kozağaçlı'nın, DHKP/C terör örgütüyle organik bağ kurduğunu, halen yurt dışındaki örgüt yöneticileriyle yazışmalar yaparak irtibatını devam ettirdiğini belirterek, toplam 31 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

ÖRGÜTÜN ÖLÜM ORUCU

Savcı, avukatlar Taylan Tanay, Barkın Timtik, Oya Aslan, Günay Dağ, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Avni Güçlü Sevimli, Gülvin Aydın, Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi (Özer) Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahim Yılmaz, Selda Kaya Yılmaz, Naciye Demir, Özgür Yılmaz, Şükriye Erden'in de cezalandırmasını istemişti.



Cumhuriyet savcısı, firari sanık Zeki Rüzgar'ın dosyasının ayrılması, cezaevinde örgüt talimatıyla girdiği ölüm orucunda ölen Ebru Timtik hakkındaki davanın düşmesi gerektiğini belirtmişti.