İBB’den suya 8’inci zam teklifi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi İstanbullunun suyunu bir kez daha zam yapmak için meclisi toplantıya çağırdı. 12 Ocak 2022 yılı 1'inci Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu toplantısında yer alan 2 maddenin ise su zammıyla alakalı olduğu görüldü. İBB yönetimi olağanüstü gündemde '2022 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri' ve '2022 yılı Kırsal Mahalle su satış tarifeleri' maddeleri yer aldı.

2021 yılının Aralık ayında 3'üncü kez toplanan İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda İBB ve İSKİ yönetimi suya yüzde 57,38 zam oranına ilaveten her ay TÜFE oranında da zam yapılması teklifinde bulunmuştu.



TOPLAMDA YÜZDE 96 ZAM TEKLİFİ GETİRİLDİ



Teklifin ardından konuya ilişkin açıklama yapan AK Partili İBB Meclis üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, "İSKİ Yönetim Kurulunun 2022 yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli tarife teklifinde, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlükte olan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Fiyatı için yüzde 57,38 zam oranına ilaveten her ay TÜFE oranında da zam yapılması teklifinde bulunulmuştur.



Ayrıca İnsani Su Hakkı İndirimi kaldırılarak konutlardaki su satış bedellerine yüzde 25 ilave gizli zam yapılmıştır. Böylece 1 Ocak 2021 tarihindeki su satış fiyatına konutlarda toplamda yüzde 96 oranında zamma ilaveten TÜFE oranında aylık artış teklif edilmiştir. Bu teklifi kabul edilemez buluyoruz.

AK Parti ve MHP Grubu olarak, İSKİ Yönetim Kurulunun yukarıda belirtilen zam oranlarındaki teklifi yerine, her ay TÜFE oranında artış yapılması teklifini de kaldırarak 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlükte olan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli tarifelerine 2021 yılı Yeniden Değerleme oranında yüzde 36,20 artırım yapılması şeklinde düzeltilerek belirlenmesini öneriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



Erdöl, Eylül ayında su fiyatlarına Eylül 2021'de yapılan yüzde 15,62'lik zammında yeniden değerleme oranından düşürülmesinin ardından yeni zam oranı ve fiyatın ortaya çıkacağını kaydetti. Cumhur İttifakı'nın teklifine göre su fiyatlarına toplamda yüzde 17,8 oranında zam önerildi.



İNSANİ SU HAKKI YENİDEN KABUL EDİLDİ



Öte yandan, AK Parti tarafından İstanbullulara kolaylık olması amacıyla getirilen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İSKİ Yönetim Kurulu tarafından genel kurulun onayı olmadan Ekim 2021'de kaldırılan her 2,5 metreküp için 0,5 metreküp ücretsiz su verilmesini içeren 'İnsani Su Hakkı' da Aralık ayı İSKİ olağanüstü meclis toplantısında yeniden kabul edilmişti.



'AK PARTİ KONUTLARDAKİ SU KULLANIMINDA İNDİRİM YAPMAK İSTİYOR'



Konutlarda yüzde 96'lık bir su zammı isteyen CHP ve İYİ grupları, Cumhur İttifakı İBB grubunun teklifine tepki gösterdi. Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Cumhur İttifakı'nın teklifi ile faturalarda 1.21 liralık daha indirim yapılmış olacağını öne sürerek "AK Parti fiili olarak birinci kademe konut fiyatında indirim teklif ediyor" demişti.



AK Parti ve MHP gruplarının getirdiği teklif CHP VE İYİ Partili meclis üyeleri tarafından eleştirilirken CHP grubu su zam teklifinin İSKİ'den geldiği şekliyle oylanması teklifinde bulundu. Yapılan oyalamada İSKİ'nin toplamda yüzde 96'lık zam teklifi reddedilirken, Cumhur İttiifakı'nın yüzde 17. 8'lik düzeltme teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.



YÜZDE 17.8'LİK ARİFE



AK Parti ve MHP'nin mecliste kabul edilen teklifine göre Konut 1'inci Kademe (0-15 metreküp) su satış fiyatı 5,56'dan 6,55 liraya, Konut 2. Kademe (16 metreküp ve üzeri) 8,35 liradan 9,83 liraya, işyeri 14,95 liradan 17,61 liraya, ortak sayaç/ inşaat şantiyesi 9,83 lira, 5216 Ve 6360 Sayılı Kanunlarla mahalle olan yerlerdeki konut tarifesi 1,39 liradan 1,63 liraya yükseltilmişti.



2 BUÇUK YILDA 8'İNCİ ZAM TEKLİFİ



İBB yönetimi su fiyatlarında indirim vadetmesinin ardından göreve geldikten sonra peş peşe zam teklifleriyle meclise geldi

İBB yönetimi;



*Kasım 2019'da suya yüzde 80 zam teklifinde bulundu.

*Temmuz 2020'de yüzde 40 oranında

*Kasım 2020'de yüzde 35

*Aralık 2020'de yüzde 39

*Mayıs 2021'de yüzde 50,

*Eylül 2021'de yüzde 40 zam teklifinde bulunmuştu.

*Aralık 2021'de yüzde 57,38 zam ve her ay TÜFE oranında zam teklifinde bulundu.

*12 Ocak 2022 (Zam oranı teklifi henüz belli değil)

İBB'nin, AK Parti döneminde, 2012 yılında köyden mahalleye dönen kırsal mahalleleri desteklemek için getirdiği indirimli su tarifesi uygulaması ve muafiyeti Kasım 2019'da yeni İBB yönetimi tarafından uygulamadan kaldırdı. Bu durum özellikle hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan köylülerde birçok mağduriyete neden oldu.



KIRSAL BÖLGELERE UYGULANAN MUAFİYETLER KALDIRILMIŞTI



Meclis tarafından alınan muafiyet kararlarına da uymayan İBB yönetimine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 'dur' demişti. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin muhalefetine rağmen AK Parti ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla çıkarılan yasa ile kırsal mahallelere 1 Ocak 2022'de indirimli su kullanımı başta olmak üzere birçok muafiyet sağlanmıştı.

