Giriş Tarihi: 5.1.2022

İddialar doğru ise o makamda oturamaz BURAK ÇELİK

MHP lideri Bahçeli, terörle iltisaklı kişilerin İBB’de işe alınmasıyla ilgili, “İddialar tevsik edilirse, suç sabit görülürse, tekraren ifade ediyorum; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir” dedi