İddialar doğru ise o makamda oturamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, dün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli özetle şunları söyledi:
DERHAL ÖZÜR DİLEMELİ:
(CHP'li Özgür Özel'in Kuran eğitimine yaptığı Ortaçağ benzetmesi) Ağzının dikişleri patlamış CHP'li bir grup başkanvekili, Kuran kursları için "Ortaçağ zihniyeti" demek suretiyle ucuz, uydu, köhne, din dışı bir bühtanda bulunmuştur. İnanıp inanmamak herkesin kendi bileceği bir şeydir. Ancak dinimize laf söyletmeyiz, imanımıza söz ettirmeyiz, kitabımıza Ortaçağ zihniyeti diyen kalpsizlerin, kemiksizlerin bühtanlarını da yanlarına bırakmayız. Bu saygısız ve edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın aziz milletimizden derhal özür, Allah'tan da af dilemesini bekliyoruz. Allah bunlardan milletimizi de, ülkemizi de korusun diyorum.
SIĞINMACILARIN GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLANMALI:
2022'de göç ve göçmen probleminin ülkelerin ve uluslararası kuruluşların müşterek iradesiyle çözüme kavuşturulması ertelenemez bir hedef olmalıdır. Türkiye
'ye sığınan Afgan ve Suriyeli sığınmacıların, kendi ülkelerinde güvenli, huzurlu ve istikrarlı bir ortamın inşasından hemen sonra geri dönüşlerinin gönüllü şekilde ikmal ve idamesi milli bir zarurettir.
SABRIMIZI TEST ETMESİNLER: Yunanistan
'ın karasularını 12 mile çıkarma konusunda sürekli fırsatçılık yapması, haydut devlet olma yolunda hızla ilerlediğini göstermektedir. PKK'ya, FETÖ'ye kucak açan, bunlara kamp kuran bu kiralık uşak devlet sabrımızı daha fazla test etmekten acilen vazgeçmelidir. Yunanistan, Fransa
'dan aldığı savaş uçaklarına, savaş gemilerine fazla güvenmemelidir.
TERÖRÜN KÖKÜ KAZINACAK: Cumhuriyet
'in yüzüncü yıldönümünün arifesi olan 2022'de terörün kökü Allah'ın izniyle kazınacak, hıyanetin piyonlarına ve elebaşlarına hayat zindan edilecektir. PKK'nın HDP
sureti kesinlikle kapatılmalıdır. HDP'yle ittifak kuran, HDP'nin yörüngesine giren, HDP'yle gelecek düşleyen hangi parti, hangi oluşum varsa suç ortağıdır, bölücülük çukurundadır.
HER DURUMDA SORUMLU:
Belediyeye terörist almanın neresi milli iradenin hükmüdür? Belediyeye FETÖ'cüleri, PKK'lıları, DHKP-C'lileri, MLKP'lileri doldurmanın neresinde adalet, neresinde ahlak, neresinde vatan ve millet sevgisi vardır? Belediye Başkanı, kimlerin işe alınıp alınmadığını sormayacak mıdır? Sordu ise bu teröristler ne arıyor diyemedi mi? Demedi ise suçludur. Biliyor da HDP korkusundan dolayı susmuşsa yine suçludur. Hiç haberi yoksa, daha tehlikelidir, o zaman da katmerli suçludur. Anlayacağınız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her durumda sorumludur. İddialar tevsik edilirse, suç sabit görülürse, tekraren ifade ediyorum; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir.
ENFLASYONUN ÜSTESİNDEN HEP BİRLİKTE GELECEĞİZ
EKONOMİK operasyonlara, siyasi oyunlara, diplomatik tuzaklara karşı milletimizle aynı çizgideyiz, devletimizle aynı mevzideyiz, hükümetimizle aynı siperdeyiz. Kur aracılığıyla milli birliğimizin ve toplumsal huzurumuzun kurcalanmasına, kurutulmasına göz yummayacağız. 20 Aralık tedbirleri vasıtasıyla döviz kurundaki düşüşlerin aynı oranda fiyatlar genel düzeyine yansıması, vatandaşlarımızın temel mal ve hizmet ihtiyaçlarının fiyatlarında indirime gidilmesi adil ve ahlaki bir beklenti, ekonomik güvenliğimizin de bir gereğidir. Enflasyonun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Hiçbir vatandaşımızı bu canavara ezdirmeyeceğiz. Memurlarımıza toplamda yüzde 30.5 oranında zam yapılması, hiçbir emeklimizin 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak olması memnuniyet vericidir, kriz tellallarını da ters köşeye yatırmıştır.