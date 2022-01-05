İki çalışandan Atatürk’e ve Türk milletine hakaret

İBB'DE terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin istihdam edildiği ve DİAYDER aracılığıyla PKK'lı teröristlerin ailelerine gıda yardımı yapıldığı skandalının ardından bu kez İBB İnanç Masası çalışanları Vedat Kara
ve Fatma Yavuz
'un Atatük ve Türk milletine hakaret ettiği ortaya çıktı. İslamiyet'e aykırı söylemleri gerekçesiyle Diyanet'ten atılan İBB İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz'un, Mustafa Kemal Atatürk
'e ve Türk milletine hakaret ettiği, Türklerin soykırım yaptığına ilişkin paylaşımlar yaptığı ve ülkücüler için de "hırsız" ithamlarında bulunduğu belirtildi. İBB İnanç Masası Sorumlusu Vedat Kara'nın da, Türklerin soykırım yaptığı yalanına sarıldığı, sosyal medya hesabından "Ben de soykırım diyorum", "Sabiha Gökçen Havaalanı
'nın sadece adı değil, kendi de berbat" gibi pek çok skandal paylaşımlarda bulunduğu saptandı.