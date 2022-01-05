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Giriş Tarihi: 5.1.2022 16:21

Kocasını yaralayıp kızını rehin almıştı... Gözaltına alınan kadın hastaneye sevk edildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kocasını yaralayıp kızını rehin almıştı... Gözaltına alınan kadın hastaneye sevk edildi

İstanbul Kadıköy’de eşiyle tartışan kadın cinnet getirdi. 30 yaşındaki N.K. isimli kadın kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Ardından da 4 yaşındaki kızını rehin aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları müzakere sonrasında kadını ikna edip küçük kızı kurtardı. Gözaltına alınan N.K. Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine sevk edildi. Yaralı koca M.K.(36)’nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saat 21.00 sıralarında Kadıköy'de Caferağa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşiyle tartışan kadın cinnet getirdi. Kocasını bıçaklayan kadın daha sonra apartmanın girişinde 4 yaşındaki kızını boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Mahalle sakinlerinin durumu 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekiplerinin ikna çabaları başarısız olunca olay yerine polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından teslim olan kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

4 YAŞINDAKİ KIZINI REHİN ALDI

Annesi tarafından rehin alınan kız çocuğu ise polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı. Cinnet geçiren kadın gözaltına alındıktan sonra içeriye giren sağlık ekipleri yaralı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralanan koca M.K.'nın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri tarafından evde tüm bulgular araştırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

HASTANEYE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli N.K.'nın psikolojik olarak rahatsız olduğu belirlendi. Kadın Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine teslim edildi.

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Kocasını yaralayıp kızını rehin almıştı... Gözaltına alınan kadın hastaneye sevk edildi
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