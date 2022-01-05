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Giriş Tarihi: 5.1.2022 17:26

Kuyumcuda yakalandılar! Sahte altınları satmaya çalışırken...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kuyumcuda yakalandılar! Sahte altınları satmaya çalışırken...

İstanbul’da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.

İstanbul Polisi; Gaziosmanpaşa İlçesi'nde "Sahte Altın Dolandırıcılığı" operasyonu düzenledi. Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 kişi; bir kuyumcuya 2 bin lira karşılığında sahte altın satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. N.K. ve B.E. isimli iki şüphelinin üst aramasında; 6 parça sahte altın ve dolandırıcılık neticesinde elde edildiği değerlendirilen 8 bin 370 lira nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerin aynı yöntemle iki kuyumcuyu mağdur ettikleri belirlendi. Şüpheliler "Dolandırıcılık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.

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Kuyumcuda yakalandılar! Sahte altınları satmaya çalışırken...
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