Kuyumcuda yakalandılar! Sahte altınları satmaya çalışırken...

İstanbul Polisi; Gaziosmanpaşa İlçesi'nde "Sahte Altın Dolandırıcılığı" operasyonu düzenledi. Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 kişi; bir kuyumcuya 2 bin lira karşılığında sahte altın satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. N.K. ve B.E. isimli iki şüphelinin üst aramasında; 6 parça sahte altın ve dolandırıcılık neticesinde elde edildiği değerlendirilen 8 bin 370 lira nakit para ele geçirildi.



Şüphelilerin aynı yöntemle iki kuyumcuyu mağdur ettikleri belirlendi. Şüpheliler "Dolandırıcılık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.