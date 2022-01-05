Metro hattı için açılan çukurlar İBB tarafından toprakla kapatılıyor!

İBB'nin AK Parti döneminde 2017 yılında öz kaynak projesi olarak onaylanan ve yapımına başlanan Hastane-Taşdelen- Yenidoğan metro projesini, 2021 yılı yatırım programından çıkardı. Ardından da projeyi tamamen iptal etti. Yıllarca yapılan kazı çalışmaları sonrasında açılan tüneller ise çıkartılan hafriyatla tekrar doldurmaya başladı.

Daha önce ise İBB yönetimi tarafından M5 Üsküdar- Çekmeköy Metro Hattı'nın 2'nci etabı olan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı seçimlerden sonra bir süre durdurulmuştu. İBB yönetimi 26 Kasım 2019'da kazı çalışmalarına tekrar başladıklarını duyurarak tören yaptı. Ancak aradan geçen 14 ay içinde herhangi bir çalışma yapılmayınca 15 Ocak Cuma günü saat 11.00'da İBB yönetimi aynı bölgede 2'nci tünel açma kazısı başlama töreni düzenlemişti.