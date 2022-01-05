Muş’ta evlat nöbeti sürüyor

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler , "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti" "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, 38. haftada da eylemlerini sürdürmekte kararlı.

Şemsettin Özcan, gazetecilere, 38 haftadır HDP'nin önünde eylem yaptıklarını söyledi. Çocuğundan bugüne kadar hiçbir haber alamadığını ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Biz çocuklarımızı almayana kadar burada eyleme devam edeceğiz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP, Kürt davası değil, Amerika davasıdır, İsrail davasıdır. Kürt, Türk kardeştir. Bunlar yalan söylüyorlar diyorlar ki, 'biz Kürt'ü savunuyoruz' fakat Kürt'ün kökünü getirdiler. Çocuğum sesimi duyuyorsa gelsin teslim olsun. Burası ana baba yeridir, orası Ermeni yeridir. Oğlum Amerika ve İsrail ile savaşa katılmayın."

"DAĞDA BİR KİŞİ KALANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise eylemlerini sürdürmekte kararlı olduğunu ve çocukları alana kadar buradan gitmeyeceklerini kaydetti. Yıldız, şöyle konuştu:

"Oğlum Osman neredeysen, sesimi duyuyorsa gel. Osman'ın orada işi yok, memleketi yok, toprağı yok. Oğlumu istiyorum. Oğlumun babası yok. Dağda bir kişi kalana kadar mücadeleye devam edeceğim. 38 haftadır yaz, kış, çamur, soğuk demeden burada bekliyorum."

Anne Ayten Koçhan da; "Ersin, oğlum beni duyuyor, görüyorsan dön. Onlar sizi kullanıyorlar. Dön teslim ol. Korkmayın, gelin devletimize sığının. 7 yıldır oğlumdan hiç haber alamadım. Çocuklarımız gelene kadar buradayız. Kar, kış, soğuk demeden bekleyeceğim." diye konuştu.