PKK elebaşı Mustafa Karasu çaresizliklerini böyle itiraf etti: TSK’nın saldırıları gerçekten çok ağır...

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK terör örgütüne karşı her geçen gün operasyonlarını sıklaştırıyor. Terör örgütüne nefes alma fırsatı verilmezken, operasyonlar elebaşları üzerine yoğunlaştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Teröristler iki gece aynı yerde yatamıyorlar' diyerek teröristlerin sık sık yer değiştirdiğini ifade etmişti. PKK elebaşı Mustafa Karasu da, TSK operasyonları karşısındaki çaresizliklerini açıkça itiraf etti.

PKK'dan TSK itirafı: "Saldırılar çok ağır" | Video

PKK ELEBAŞI KARASU: SALDIRILAR ÇOK AĞIRDI

PKK elebaşı Mustafa Karasu, TSK'nın başarılı operasyonları karşısında ağır darbeler aldıklarını itiraf etti.

Karasu şu ifadeleri kullandı:

Türkiye çok boyutlu bir saldırı yürüttü ve yürütüyor. Zaten açıkça söylüyorlar. 'Tek bir kişi bırakmayacağız' diye. Saldırılar çok ağırdı. Gerçekten de çok ağırdı.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA OPERASYONLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT sınır dışında operasyonlarını sürdürüyor. Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de PKK/YPG hedefleri tek tek imha edilirken, sözde yöneticiler de bir bir yok ediliyor.

Sınır içinde de İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarmanın operasyonları sürüyor. Eren operasyonları ile örgütün kış üstlenmesine izin verilmiyor. Mağara ve sığınaklar tek tek kullanılamaz hale getiriliyor.