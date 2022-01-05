Şehit polis memuru Fethi Sekin mezarı başında anıldı

Fethi Sekin'in vazife anlayışı, sorumluluk anlayışı, inançları ve değerleri onu sorumluluk düştüğünde, vazife icap ettiğinde büyük cesaretle ve fedakârlıkla bu milletin huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan kötü niyetli kişilere karşı bir dakika tereddüt etmeden, gözünü dahi kırpmadan onlarla mücadele edebilmesinin bir neticesi. Şehit polis memuru Fethi Sekin de bu manevi iklimde, bu kültür ortamında yetişmiş bir kahraman olarak kendisine öğretilenleri, anlatılanları, kendisine aktarılan değerleri bihakkın yerine getirerek, onlara sahip çıkarak şehadet mertebesine ulaşmış bulunuyor. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.