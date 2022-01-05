Siyasi partilerin üye sayılarına güncelleme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayılarını güncelledi. Başsavcılığın web sitesinde yer alan verilere göre, 3 Ocak 2022 itibarıyla aktif olan 120 siyasi partinin 91'inde toplam 14 milyon 777 bin 588 üye yer alıyor. Geriye kalan 29 siyasi partide ise üye bulunmuyor. Buna göre, AK Parti'nin 11 milyon 64 bin 747, Cumhuriyet Halk Partisinin 1 milyon 312 bin 891, İYİ Partinin 512 bin 543, Milliyetçi Hareket Partisinin 476 bin 869 üyesi bulunurken, Demokrat Partinin üye sayısı 403 bin 758 olarak kayıtlara geçti. Verilere göre, Saadet Partisinde 271 bin 456, Büyük Birlik Partisinde 80 bin 193, HDP'de 41 bin 742, Demokratik Sol Parti'de ise 30 bin 681 üye kaydı bulunuyor.



Son dönemde kurulan ve faaliyette bulunan Yeniden Refah Partisi'nde 165 bin 418, DEVA Partisi'nde 102 bin 896, Gelecek Partisi'nde 45 bin 682, Memleket Partisi'nde 17 bin 884, Türkiye Değişim Partisinde 7 bin 521 ve Zafer Partisi'nde 109 üye kaydı mevcut.