SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Bahçeli’yi ziyaret edecek!

Cumhur İttifakı'nda kritik zirve gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret edecek. Kritik görüşmede gündemdeki konular ele alınacak.
Görüşmenin saat 14'te başlayacağı öğrenilirken, bir açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN AK PARTİLİ VEKİLLERLE DE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde saatler 11'i gösterirken AK Partili vekilleri kabul etti. Kahvaltı buluşmasında Erdoğan vekillerle gündemi değerlendirdi, talimatlar verdi, uyarılarda bulundu. Erdoğan, dün de AK Parti İl Başkanları ile bir araya gelmişti. Erdoğan, il başkanları toplantısında önemli mesajlar vermiş, muhalefeti sert sözlerle eleştirmişti.