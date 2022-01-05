Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Fethi Sekin mesajı
Giriş Tarihi: 5.1.2022 11:51

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Fethi Sekin mesajı

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Fethi Sekin mesajı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıyı canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin'i şehadetinin 5'inci yılında yayınladığı mesaj ile andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda olası bir faciayı kahramanca önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i şehadetinin 5'inci yılında andı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Fethi Sekin mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA