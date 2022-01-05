SON DAKİKA: Milyonları ilgilendiriyor! E-Devlet’ten yeni uygulama! Artık tek tuş ile ulaşılabilecek...

E-Devlet kapısı üzerinden yapılan işlemlere bir yenisi daha eklendi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, maddi hasarlı Trafik kazası tespit tutanaklarının taraflara E-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı belirtildi.
EGM'DEN AÇIKLAMA GELDİ
E-Devlet kapısı üzerinden trafik kaza tutanaklarına erişilebileceği ile ilgili açıklama EGM'den geldi.
Açıklamada, uygulamanın 3 Ocak 2022 tarihi itibarıyla vatandaşların hizmetine sunulduğu belirtildi.
Bu kapsamda vatandaşlar 3 Ocak'tan itibaren maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden erişebilmeye başladı.
E-DEVLET'E YENİ GELEN ÖZELLİKLER
E-Devlet uygulamasında geçtiğimiz hafta kullanıma sunulan yeni hizmetle vatandaşların, kimlik numaralarına kısıt koyarak, iradeleri dışında şirket ortağı/yetkilisi olmasının önüne geçilebilecek.
PANDEMİ DÖNEMİNDE DÖNEMİ ARTTI
E-Devlet üzerinden birçok işlemin yapılabilmesi vatandaşlara kolaylık sağlarken, kamu çalışanlarının da işlerini kolaylaştırıyor. Birçok belge tek tuşla elde edilirken, dijitalleşmenin faydası pandemi ile daha fazla ortaya çıktı. Koronavirüs sürecinde vatandaşlar sağlıklarını koruyarak istedikleri belgeye kısa sürede erişti.