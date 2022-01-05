SON DAKİKA: Milyonları ilgilendiriyor! E-Devlet’ten yeni uygulama! Artık tek tuş ile ulaşılabilecek...

PANDEMİ DÖNEMİNDE DÖNEMİ ARTTI

E-Devlet üzerinden birçok işlemin yapılabilmesi vatandaşlara kolaylık sağlarken, kamu çalışanlarının da işlerini kolaylaştırıyor. Birçok belge tek tuşla elde edilirken, dijitalleşmenin faydası pandemi ile daha fazla ortaya çıktı. Koronavirüs sürecinde vatandaşlar sağlıklarını koruyarak istedikleri belgeye kısa sürede erişti.