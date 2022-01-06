16 yıl önceki çifte cinayetin zanlısı FETÖ abisi çıktı! Çapraz sorguda itiraf etti

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLMÜŞ

Öldürüldüklerinde ,üzerlerinden hiçbir kimlik çıkmadığı ve kimlikleri 1 gün sonra tespit edildiği öğrenilen maktüllerin, içerisinde öldürüldükleri aracın ise birkaç gün sonra İstanbul'da terk edilmiş halde bulunduğu bilgisi ile yola çıkan Kocaeli Polisi, önce maktüllerin yakınları, ardından o dönemde kendileri ile iş yapan kişileri araştırdı. Dosyayı detaylı inceleyen ve o dönemde maktüllerin iş ilişkisi bulunduğu 4 kişiyi tespit eden dedektifler, operasyon için düğmeye bastı. Olayla ilgili olarak tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. T.O isimli şüphelinin ise 2020 yılında doğal nedenlerde yaşamını yitirdiği öğrenildi.