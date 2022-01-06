AK Parti’li Yılmaz: Ali Mahir Başarır’ın hakaret, iftira ve tehditlerine karşı hukuki yollara başvuracağım

AK Parti Mersin Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz, Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyerek, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığını söyledi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın paylaşımını alıntılayarak, kendisine yönelik "hakaret ve iftira içeren bir paylaşım yaptığını" belirten Yılmaz, açıklamasında Başarır'ın kendisine yönelik hiçbir tahrik ve tahkir ifadesi olmadığı gibi, hiçbir emekçiye de bırakın terörist demediğini, kötü tek bir söz sarf etmediğini vurguladı.

CHP Milletvekili Başarır'ın, basın açıklamasını yayınladığı sosyal medya hesabından aynı alıntılayarak yazılı, sesli ve görsel bir şekilde ağır iftiralar ve hakaretler içeren, hedef gösteren bir paylaşım yaptığını aktaran Yılmaz, "Bu paylaşımında iğrenç bir üslupla, iğrenç ifadelere yer vermiştir. Bu iğrenç üslup ve ifadeler, zatın ağzına ve kendisine yakışsa da, biz kendisini artık böyle tanısak da, temsil ettiği Mersin'e ve makamına yakışmamıştır. Görüleceği üzere bu zatın fiili, bir insan, bir milletvekili olarak, onur ve saygınlığıma yönelik olup, şahsımı yıpratmaya ve toplum içinde itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Bu açık saldırısını, yalan örneklerle, iftiralarla güçlendirmeye çalıştığı gibi "Sakın bir kez daha söylüyorum" ifadesi ile parmak sallayıp, açık açık tehdit etmiş; "Mersin'de sokağa çıkamazsın sen" ifadesiyle de millete hedef göstermiştir. Üstelik bu fiillerin tamamını sosyal medya üzerinden, on binlerce insana ulaştırarak, geniş kitlelere yayarak yapmıştır" dedi.

"BİZ MERSİN MİLLETVEKİLLERİ OLARAK, MERSİN İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"

Başarır'ın daha önce birçok defa kendi şahsıhı itibarsızlaştıracak ve hedef gösterecek şekilde televizyon kanallarından ve sosyal medya üzerinden saldırılarda bulunduğunun altını çizen Milletvekili Yılmaz, "Biz edebimizden susarken, kendisi susturdum zannıyla, saldırılarını arttırarak devam ettirmiş, işi haddini aşacak şekilde, farklı bir boyuta getirmiştir. İkimizin de Mersin Milletvekili olması sebebiyle, seçmen çevremiz ve çalışma alanlarımız ortak olduğu için, bilinçli olarak saldırmakta ve şahsımı yanlış yaptırmaya, siyasi tercihim ve aktif olmam sebebiyle yıpratmaya, itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Halbuki biz Mersin Milletvekilleri olarak, hangi siyasi görüşten olursak olalım, enerjimizi birbirimizle uğraşarak harcamak yerine, Mersin için çalışmalıyız. Ancak bu zat, özellikle son iki yıldır, şahsıma karşı saldırgan üslubu ve tahkir edici yaklaşımıyla, saygıyı ve güveni ortadan kaldırmış; olası işbirliğini kitlemiş, şahsi hırslarını öncelemiştir. Bu konuda, aziz Mersin halkının, kendisini layık olduğu şekilde uyaracağına şüphem yoktur" diye konuştu.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Ali Mahir Başarır'ın yaptığı açıklamaların aynı zamanda çirkin bir mobbing ve taciz şekli olduğunu vurgulayarak, bu kişinin toplum ve hukuk nezdinde cezasız kalması halinde kadınların siyaseti hakkıyla yapabilmesinin daha da güçleşeceğini belirtti.

"KİMSE, OLMAYAN İTİBARINI ŞAHSIMA SALDIRARAK KAZANAMAYACAĞI GİBİ, BOZUK SİCİLİNİ DE AKLAYAMAZ"

Bunun bir siyasi mesele değil insanlık ve anlak meselesi olduğunu kaydeden Milletvekili Yılmaz, "Siyasi görüşümü, kanaatlerimi paylaştığım için tehdit edilmeyi ve hakaret işitmeyi, hem aziz hemşehrilerimin hem de hemcinsim kadınların ve aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Bu, siyasi bir mesele değil, bir insanlık ve ahlak meselesidir, bu nedenle empati ve objektif bakış açısı şarttır. Siyasetçi olmam, kimseye şahsıma hakaret edebilme, tehdit edebilme hakkı ve özgürlüğü vermez. Kimse, olmayan itibarını şahsıma saldırarak kazanamayacağı gibi, bozuk sicilini de aklayamaz. Ya da kendisi gibi düşünmediğim için beni itibarsızlaştırmaya çalışıp, tahkir ve taciz de edemez. Bu zat eleştirmemiş, hoşuna gitmeyen şeyler duyduğu için tabiri caizse kusmuştur. Kimsenin de kimseye bunu yapma hakkı yoktur. Bu ince çizgiyi de toplum vicdanı ve hukuk, korumakla mükelleftir. Bu zatın, şahsıma söylemlerine, üslubuna ve Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız dahil bir çok siyasiye karşı tahkir siciline bakıldığında da anlaşılacağı üzere kendisi hakaret, küfür, iftira ve tehdit ifadelerini, milletvekili dokunulmazlığının arkasına sığınarak alışkanlık haline getirmiş olup 'siyaset yapıyorum' zannetmektedir. Alacağı hiçbir ceza insanlık ve hukuk dışı fiilinin karşılığı olmasa da, adaletin tesisi noktasında kendisi aleyhinde hukuki yollara başvuracağımı bildiririm" dedi.