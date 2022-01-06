Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ’Omicron’ uyarısı! ’Hızını keselim’

Ayrıca "Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, "izolasyon" kelimesi yerine yanlışlıkla "karantina" kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz." diye ekledi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI 6 MADDELİK AÇIKLAMA!

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrası sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınladı. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendiğini ifade eden Bakan Koca, "7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer." dedi. Bakan Koca ayrıca, tedbirlere uyarak yüz yüze eğitimin devam edeceğini vurguladı.