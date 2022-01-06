Başkan Erdoğan milletvekilleriyle bir araya geldi! Kritik görüşmede 3 önemli mesaj





MÜJDELERE DEVAM



Erdoğan, "arka arkaya müjdelerin gündeme gelmesi iyi oldu. Yeni müjdeler olacak mı sorusu üzerine yanında oturan Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a dönerek, "Yeni müjdelerimiz var mı" diye takıldı ve "Müjdeler biter mi? Bizde müjdeler bitmez Bundan sonra devam edecek. Önümüzde bir ekonomik programımız var. Onu kararlılıkla uygulamaya devam ereceğiz" diye konuştu.





ZORLU GÜNLER



Bir milletvekilinin son dönemde alınan kararların ekonomi ve toplumda olumlu sonuçlandığını belirmesi üzerine Erdoğan, "Zorlu günleri geride bırakıyoruz. Her geçen gün daha iyi olacak. Tüm sorunları birlikte aşacağız" dedi.