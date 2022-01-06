‘Hayatımı mahveden saldırganı yakalayın’

İzmir
'de 6 ay önce işyerinin önünde kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu İsa Tatlı
(48) saldırganın yakalanmasını istiyor. Bir gözünü kaybettiğini ve uzun tedavi sürecinin ardından dükkanını kapatmak zorunda kaldığını söyleyen Tatlı, "Psikolojim bozuldu. Evimden bile korkarak çıkıyorum. Çünkü saldırganın kim olduğunu bilmiyorum. Tekrar saldıracakmış gibi geliyor. Can güvenliğim yok. Geceleri rüyama bile giriyor. Kâbuslar görüyorum" diye konuştu. Yakalanması durumunda saldırgana ilk olarak 'Ben sana ne yaptım?' diye soracağını söyleyen Tatlı, "Çünkü neden yaptığını gerçekten merak ediyorum. Kimse ile bir düşmanlığım, husumetim yok. Saldırgan, yüzüme kezzap attıktan sonra 5-6 metre ilerideki berber dükkânının önünde durup, can havliyle bağırıp acı çekmemi, çırpınışımı izlemiş. Ne olur hayatımı mahveden bu saldırganı yakalayın" ifadelerini kullandı. Ceyhan TORLAK / SABAH