İBB’nin ulaşım rezaleti sürüyor! Toplu ulaşımda engelliye geçit yok

İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan sorunlara her gün bir yenisi ekleniyor. Özellikle engellilerin ve ailelerinin çektiği sıkıntıları yerinde gözlemlemek amacıyla SABAH ekibi olarak sahaya indik. Otobüs ve metrobüs ile yaklaşık 150 durak ile Pendik, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Zincirlikuyu ve Arnavutköy'e kadar uzanan bir yolculuk yaptık. Karşılaştığımız engelli vatandaşların ve ailelerinin yaşadığı sorunları dinledik.