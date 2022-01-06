İkisi eski üsteğmen 7 FETÖ üyesi yakalandı

Edirne'de merkeze bağlı Doyran köyünde bulunan 1'inci derece askeri yasak bölgede devriye gezen güvenlik güçleri, yasadışı yollarla Yunanistan
'a kaçmaya çalışan, FETÖ üyesi oldukları için meslekten ihraç edilen eski üsteğmenler Y.K. ve M.H.K.'yi yakaladı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerine teslim edildi. Uzunköprü
ilçesinde ise yine 1'inci derece askeri yasak bölgede devriye gezen güvenlik güçleri, FETÖ üyesi olan ve Yunanistan'a geçmeye çalışan H.B., E.B., M.G., F.G. ve M.B.'yi, Meriç
ilçesinde de terör örgütü PKK şüphelisi Z.K.'yi yakaladı. Murat SAVAŞ
/ SABAH