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Giriş Tarihi: 6.1.2022

İkisi eski üsteğmen 7 FETÖ üyesi yakalandı

İkisi eski üsteğmen 7 FETÖ üyesi yakalandı
Edirne'de merkeze bağlı Doyran köyünde bulunan 1'inci derece askeri yasak bölgede devriye gezen güvenlik güçleri, yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan, FETÖ üyesi oldukları için meslekten ihraç edilen eski üsteğmenler Y.K. ve M.H.K.'yi yakaladı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Uzunköprü ilçesinde ise yine 1'inci derece askeri yasak bölgede devriye gezen güvenlik güçleri, FETÖ üyesi olan ve Yunanistan'a geçmeye çalışan H.B., E.B., M.G., F.G. ve M.B.'yi, Meriç ilçesinde de terör örgütü PKK şüphelisi Z.K.'yi yakaladı. Murat SAVAŞ / SABAH
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İkisi eski üsteğmen 7 FETÖ üyesi yakalandı
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