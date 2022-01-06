‘Muhalefet milli değil mandacı’

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nu eleştirdi. Akbaşoğlu, "Kendileri kapıları zincirleterek, orada görüntü vererek, randevusuz şekilde baskın şovlarla devlet kurumlarını itibarsızlaştırma ve buradan bir toplumsal kaos oluşturma yaklaşımını sergiliyorlar. Türkiye
'nin, stratejik projelerini engellemeye davet eden ve büyükelçilere mektup yazan, büyükelçilerle devamlı haşır neşir olarak Türkiye'ye ayar vermeye çalışan ve Beyaz Saray
'dan aldıkları, 'Erdoğan'ı devirme' talimatını yerine getirmek isteyen muhalefet, milli muhalefet olamaz. Olsa olsa mandacı muhalefet olabilir" dedi. Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Peygamber Efendimizin, '7 yaşına kadar çocuklarınıza dini eğitim verin' şeklindeki tavsiyesini yerine getirenlere 'Ortaçağ zihniyeti' diyorlar. Özür dileyin dediğimizde de pişkin pişkin duymazlıktan, görmezlikten geliyorlar. Milletimiz, şehitlerimize hakaret edenleri, onlara küfür edenleri unutmayacağı gibi değerlerimize, inancımıza saldıran, gerçekleri çarpıtmaya çalışan ve takiyeci, makyajlı yaklaşımları iyot gibi açığa çıkan bu engizisyon kafalı siyasetçileri de unutmayacak, Haziran 2023'te vicdanının sesini dinleyerek takdirini yapacaktır." ANKARA