Randevu talebini MEB’e WhatsApp’tan iletmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Milli Eğitim Bakanlığı
'ndan randevu talebine yanıt verilmediğini belirterek bakanlığın önüne gitmiş ve içeri alınmamıştı. Dün gazeteciler ile kahvaltıda bir araya gelen Kılıçdaroğlu, söz konusu ziyarete ilişkin sorulan bir soru üzerine duyanları şaşırtan bir itirafta bulundu. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından saat 13.00'te randevusu olmadığı halde Milli Eğitim
Bakanlığı'na gideceğini açıklamış ve randevusu olmadığı gerekçesiyle bakanlığa alınmamıştı. Kılıçdaroğlu, özel kaleminin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
'e yazdığını ancak yanıt alamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, bu cevabıyla aslında randevu talep etmek için Bakan Özer'i aramadıklarını, özel kalemin sadece WhatsApp'tan bir mesaj attığını ve bu mesaja yanıt alamadıklarını itiraf etmiş oldu.