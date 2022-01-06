Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Şanlıurfa'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kavga Suruç ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Kadir Ş. ve Hüseyin Ş. yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara yaptığı ilk müdahalenin adından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin Ş. burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hüseyin Ş.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.