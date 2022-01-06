Son dakika: 6 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 6 Ocak'a ilişkin güncel koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.

İşte 6 Ocak Kovid-19 tablosu:

Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Kovid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA:

Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda.

5 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de 5 Ocak tarihinde açıklanan koronavirüs tablosuna göre; 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 29 bin 316 kişi ise iyileşti.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,85, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,38 olarak ölçüldü. Toplam aşılama sayısı ise 134 milyon 195 bin 65'e ulaştı.