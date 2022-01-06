Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Daima kardeş Kazakistan’ın yanındayız

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kazakistan'da yaşananlarla ilgili "Daima dost ve kardeş #Kazakistan'ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan'ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir." açıklamasında bulundu.

Çelik "Kazakistan'daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm #Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir. Kazakistan'ın normale dönmesi en çok Türkiye'yi sevindirecektir." diye ekledi.