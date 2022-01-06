Haberler Gündem Haberleri Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Daima kardeş Kazakistan’ın yanındayız
Giriş Tarihi: 6.1.2022 17:04 Son Güncelleme: 6.1.2022 17:09

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Daima kardeş Kazakistan’ın yanındayız

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Daima kardeş Kazakistan’ın yanındayız

Son dakika açıklamasında bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kazakistan'da yaşananlarla ilgili "Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kazakistan'da yaşananlarla ilgili "Daima dost ve kardeş #Kazakistan'ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan'ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir." açıklamasında bulundu.

Çelik "Kazakistan'daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm #Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir. Kazakistan'ın normale dönmesi en çok Türkiye'yi sevindirecektir." diye ekledi.

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Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Daima kardeş Kazakistan’ın yanındayız
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