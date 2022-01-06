Son dakika! Bahçeli’den TURKOVAC çağrısı: Yerli ve milli aşımızı oldum...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TURKOVAC aşı olduğunu açıkladı. Twitter'dan aşı olduğu anlara ilişkin fotoğrafları paylaşan Bahçeli, vatandaşlara aşı olma çağrısı yaptı.

"TURKOVAC AŞIMI OLDUM"

Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum.