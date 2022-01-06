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Giriş Tarihi: 6.1.2022 12:55 Son Güncelleme: 6.1.2022 13:10

Son dakika! Bahçeli'den TURKOVAC çağrısı: Yerli ve milli aşımızı oldum...

Son dakika! Bahçeli’den TURKOVAC çağrısı: Yerli ve milli aşımızı oldum...

Son dakika haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerli vemilli üretim koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozunu yaptırdığını duyurdu. Bahçeli, Türk milletine de TURKOVAC çağrısı yaptı. Bahçeli aşı olduğu anlara ilişkin görselleri de paylaştı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TURKOVAC aşı olduğunu açıkladı. Twitter'dan aşı olduğu anlara ilişkin fotoğrafları paylaşan Bahçeli, vatandaşlara aşı olma çağrısı yaptı.

"TURKOVAC AŞIMI OLDUM"

Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum.

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Son dakika! Bahçeli'den TURKOVAC çağrısı: Yerli ve milli aşımızı oldum...
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