Son dakika haberi! Savunma Sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan: Savaş uçağımız 2023’te hangardan çıkacak

Son dakika haberleri: Milli Teknoloji Hamlesi ile hız kazanan Türk savunma sanayii tarihi bir güne tanıklık etti. TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki ana yerleşkesinde, Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, Türkiye'nin en büyük kompozit üretim binası, Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi gibi geleceğin milli teknolojileri için büyük önem taşıyan merkezler açıldı.
Başkan Erdoğan, TUSAŞ'ın yatırım ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"KALKINMA HAMLESİNDE SAVUNMA SANAYİİ ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"
"Konuşmamın hemen başında, elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'e Allah'tan rahmet diliyorum.
Osmanlı'da ilk yıllarından itibaren tersaneciliğini geliştirmiş, Avrupa ordularında henüz yokken barut ocakları kurmuştur. Asırlar boyunca dünyaya top, tüfek, gemi başta olmak üzere pek çok ürün ihracatı yapan Osmanlı, 18. yy'dan sonra bu alandaki öncülüğünü yitirmeye başlamıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde başlatılan kalkınma hamlesinde savunma sanayimiz önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre gibi müteşebbislerin çabalarının maalesef iç ve dış engellemeler sebebiyle akamete uğradığını görüyoruz.
Savunma Sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan: Savaş uçağımız 2023'te hangardan çıkacak | Video
"FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN SAYISI BİN 500'E ÇIKTI"
Rahmetli Turgut Özal döneminde de savunma sanayii müsteşarlığı kurulmuştur. Savunma Sanayiinde adımlar atmaya başladık. Savunma sanayii ülkemizin en önemli sektörlerinden bir ihaline geldi. Faaliyet gösteren firmaların sayısı bin 500'e çıktı. 20 yıl önce sadece 62 olan savunma projesi sayısı bu yıl 750'yi geçti.
"İHA, SİHA VE TİHA ÜRETİMİNDE İLK ÜÇ ÜLKE İÇERİSİNDEYİZ"
İHA'larda kullandığımız kameralara ambargo koydular, onu da kendimiz yaptık. Artık çıtayı daha yukarı çıkardık.
İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk üç ülkesi içindeyiz. Artık çıtayı daha da yukarı çıkararak geleceğin harp ortamını da ülkemizi hazırlıyoruz. Sürü İHA'lar, deniz platformlarına, insansız araçlardan yapay zekaya, uydulara kadar savunma sanayiinde hangi alanda olmamız gerekiyorsa oradayız.
"MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZ 2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK"
Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız. Gökbey helikopterini bu sene teslim etmeye başlıyoruz. Şimdi sıra Milli Muharip Uçak'ta... İnşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp dünyaya göstereceğiz.
Özellikle ilk uçuşunu fazla geciktirmeden en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planladığımız bu adım hızla devam ediyor. Ve 2025'te ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan Milli Muharip uçağımız test süreçlerinin ardından Hava Kuvvetlerimizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır. Bu uçağı geliştirirken, onun alt sistemlerini, bileşenlerini ve malzemelrini yerli ve milli olarak ürecetek hazırlıkları da ihmal etmiyoruz.
Bin kişinin görev alacağı Kompozit İmalat Tesisi'ni bugün ülkemize kazandırıyoruz. Türkiye'nin en büyük, dünyanın da tek çatı altında 4'üncü büyük Kompozit Tesisi olan bu merkez, kompozit pazarının yüzde 2'sini karşılayacak kapasiteye sahiptir.
Hava araçlarının parçalarımızın bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılacağı Bakım ve Onarım Merkezimizi de bugün hizmete alıyoruz. Burası da bünyesinde görev yapacak 500'den fazla mühendisimizle sektörün önemli bir ihtiyacını giderecektir.
MUHALEFETE SERT TEPKİ
Savunma Sanayii alanını siyaset üstü olarak gördük. Yalanları yüzlerine vurmaktan bıktık, onlar bıkmadı.
Üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarikine rıza göstermeyeceğiz. Savunma sanayimizi geliştirmek ve güçlendirmek önceliğimiz olmaya devam edecek