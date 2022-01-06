Son dakika haberi! Savunma Sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan: Savaş uçağımız 2023’te hangardan çıkacak

Osmanlı'da ilk yıllarından itibaren tersaneciliğini geliştirmiş, Avrupa ordularında henüz yokken barut ocakları kurmuştur. Asırlar boyunca dünyaya top, tüfek, gemi başta olmak üzere pek çok ürün ihracatı yapan Osmanlı, 18. yy'dan sonra bu alandaki öncülüğünü yitirmeye başlamıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde başlatılan kalkınma hamlesinde savunma sanayimiz önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre gibi müteşebbislerin çabalarının maalesef iç ve dış engellemeler sebebiyle akamete uğradığını görüyoruz.

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