Son dakika haberler: İYİ Parti Kocaeli ili Dilovası İlçesinde Demirciler Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medya hesabından yapmış olduğu videolu paylaşım ile AK Partiyi destekleyenlere ağza alınmayacak küfürler savurdu. Videoda isteyen herkes paylaşabilir diyen Göçmez, sonra gelen tepkiler üzerine profilini kilitledi. Skandal video ile ilgili İYİ Partili başkana yakalama kararı çıktı
NE OLMUŞTU?
Kocaeli Dilovası İlçesi Demirciler Mahallesinde oturan ve İYİ Parti Mahalle Başkanı olan Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu videolu paylaşımda, AK Partili seçmene ettiği küfürler ile herkesi şoke etti. Çektiği videoda, bir akaryakıt istasyonundan sigara aldığını ifade eden Göçmez, Sigara zammından dolayı kendi akrabaları ve yakınları dahil, bütün AK Partililere ana avrat küfretti.
İYİ Partili başkan seçmene küfür etti
YOĞUN TEPKİ ALDI
Hatta isteyenlerin istediği yerde videoyu paylaşabileceğini söyleyen Göçmez, paylaşımından 1 saat geçmeden, aldığı tepkilerden olacak ki, daha önce üst kadamede bulunan yöneticilerin yaptığı ile aynı davranışı sergileyerek, kurtuluşu sosyal medya hesabını kilitlemekte buldu.
Göçmez'in kendini bilmez bir şekilde kutsal değerleri hiçe sayarak ettiği küfürler ile ilgili bir çok kişinin şikayette bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.
YAKALAMA KARARI ÇIKTI, ADRESİNDE DEĞİL
AK PARTİLİ BAŞKAN DUYURDU: ADRESİNDE BULUNAMADI
AK Parti Dilovası ilçe teşkilatından yapılan açıklamada İYİ Partili küfürbaz başkan için "İkametgahında bulunmadığı ve yakalanması için çalışma başlatıldığı" bilgisi paylaşıldı
İyi Partili Başkan Göçmez'den AK Parti seçmenlerine çirkin küfürler! Skandal olayda son dakika gelişmesi!
ŞİKÂYET ETTİK
Konu ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan Ak Parti Dilovası İlçe Başkan Vekili Av. Fevzi Karadaş, "Maalesef, dün ilçemize bağlı bir mahallede, iyi parti mahalle başkanı olduğunu öğrendiğimiz bir şahıs, tüm ak parti camiasına, seçmeninden genel başkanımıza kadar çok ağır küfürlerde bulunmuştur. Biz öğrendiğimizde, hemen harekete geçtik. İl Başkanı ile istişare ederek gece saat 23:00 sularında İlçe yönetimi olarak toplandık. Önce kendisini oturduğu adresin jandarma bölgesinde bulunması nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığına şikâyet ettik. Jandarma adresine gitti. İkamette olmadığı belirlendi. Mahalle'ye gittik. Vatandaşlar ile sohbet ettik. Oradaki vatandaşları teskin ettik. Toplumsal bir infial yaşanmasın istedik. Herkes bir tepki ortaya koydu. Şahıs hakkında biz teşkilat olarak bir şikâyet dilekçesi vereceğiz. Tüm partililerimizi de bulundukları yerlerden gerekli şikâyetleri yapmalarını bekliyoruz." dedi.