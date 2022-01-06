YOĞUN TEPKİ ALDI

Hatta isteyenlerin istediği yerde videoyu paylaşabileceğini söyleyen Göçmez, paylaşımından 1 saat geçmeden, aldığı tepkilerden olacak ki, daha önce üst kadamede bulunan yöneticilerin yaptığı ile aynı davranışı sergileyerek, kurtuluşu sosyal medya hesabını kilitlemekte buldu.

Göçmez'in kendini bilmez bir şekilde kutsal değerleri hiçe sayarak ettiği küfürler ile ilgili bir çok kişinin şikayette bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI, ADRESİNDE DEĞİL

AK PARTİLİ BAŞKAN DUYURDU: ADRESİNDE BULUNAMADI

AK Parti Dilovası ilçe teşkilatından yapılan açıklamada İYİ Partili küfürbaz başkan için "İkametgahında bulunmadığı ve yakalanması için çalışma başlatıldığı" bilgisi paylaşıldı

İyi Partili Başkan Göçmez'den AK Parti seçmenlerine çirkin küfürler! Skandal olayda son dakika gelişmesi!