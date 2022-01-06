Umuda yolculuk ölümle bitti

İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye geçen şahsın sınır bölgesinde cesedi bulundu. Van Valiliği kişinin kaçakçılar tarafından götürülürken trafik kazasında öldüğünü açıkladı.Van il Jandarma Komutanlığı yılın ilk günü Saray İlçesi, Türkiye-İran sınır hattı Çöplük Mevkisi'nde yarı çıplak ve darp edilmiş vaziyette kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldu. Yapılan çalışma ve tahkikatlar sonucunda kişinin Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu K.S.S.'ye ait olduğu anlaşıldı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; maktulün 26.11.2021 günü saat 02.00 sıralarında Özalp ilçesi sınırları içerisinde yasadışı düzensiz göçmen sevkiyatı yapan bir minibüsün içerisinde olduğu ve meydana gelen trafik kazasında olay mahallinde vefat ettiği tespit edildi. Olayın şüphelileri tarafından farklı bir olay senaryosu kurgulanarak kıyafetleri çıkartılmış vaziyette sınır hattına bırakıldığı belirlendi.

Olayın fail ya da faillerinin tespiti amacı ile icra edilen operasyon sonucunda 6 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevki sağlandı. İfadeleri alınan şahıslardan 4'ü tutuklandı.