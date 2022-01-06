Zor günler geride kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bir grup milletvekiliyle AK Parti Genel Merkezi'nde kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Erdoğan toplantıda "Gönlünüzden geçenleri açıkça söyleyin" diyerek milletvekillerinin görüşlerini, bölgelerine ilişkin sorunlarını dinledi. Kendisine iletilen sorunları tek tek not eden Erdoğan, "Arka arkaya müjdelerin gündeme gelmesi iyi oldu. Yeni müjdeler olacak mı?" sorusu üzerine yanında oturan Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
'a dönerek, "Yeni müjdelerimiz var mı?" diye takıldı ve "Müjdeler biter mi? Bizde müjdeler bitmez. Bundan sonra da devam edecek. Önümüzde bir ekonomik programımız var. Onu kararlılıkla uygulamaya devam ereceğiz" diye konuştu.
Bir milletvekilinin son dönemde alınan kararların ekonomi ve toplumda olumlu karşılandığını belirtmesi üzerine Erdoğan, "Zorlu günleri geride bırakıyoruz. Her geçen gün daha iyi olacak. Tüm sorunları birlikte aşacağız" dedi.
HEDEF ENFLASYON
Erdoğan, ekonomiyle ilgili soruları çözme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha dile getirdi ve "Bundan sonra enflasyonun düşürülmesine odaklanacağız, Hedefimiz bu ve başaracağız" diye konuştu. Erdoğan, önümüzdeki dönemde illere gidip vatandaşlarla bir araya geleceğini belirterek, milletvekillerine "Siz de gidip yaptıklarımızı vatandaşlara anlatın" talimatı verdi.
Toplantıda, Türkiye
'deki göçmenlerin önemli bir bölümünün ülkesine dönmeyip Türkiye'de yaşamaya devam edeceği belirtilerek "Bundan sonra Türkiye sınırları içinde bulunan göçmenlerin uyumu konusuna odaklanmamız, ona göre politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Şu anda bile 1 milyon 700 bin civarında göçmen, kendi ülkesinden çok Türkiye'de yaşamış durumda" denildi.
ASİYE KIZIMIN YÜZÜNÜ GÖRDÜNÜZ MÜ?
Bazı milletvekilleri hayvan hakları ile ilgili yapılan düzenlemeler ve barınaklar konusunu gündeme getirince Başkan Erdoğan, Gaziantep
'te yaşanan pitbull saldırısını hatırlattı. Erdoğan, Karadeniz
şivesi ile "Asiye kızımızın yüzünü gördünüz mü?" diye sordu. Erdoğan, burada denge kurmak gerektiğini, denetimleri sıklaştıracaklarını, barınaklar konusunda kararlı olduklarını bildirdi. Erdoğan, Tekirdağ
Milletvekili Mustafa Yel
'e, "Mustafa Bey sokak hayvanlarının sayısı kaç?" diye sordu. Yel de, "4 milyonu buluyor" karşılığını verdi.