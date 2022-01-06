Zor günler geride kaldı

Giriş Tarihi: 6.1.2022

Başkan Erdoğan, bir grup milletvekiliyle bir araya geldi. Erdoğan, vekillere “Bizde müjdeler bitmez, devam edecek. Zorlu günleri geride bırakıyoruz. Her geçen gün daha iyi olacak. Tüm sorunları birlikte aşacağız” dedi