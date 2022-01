Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den hukuk ve demokrasi vurgusu

Bakan Gül'ün konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Hukuk devleti demek en basit tanımıyla; devletin rutininin her şartta, amasız fakatsız, gerçekleşmesi demektir ve hukuk devleti demek devletin rutininin hukuk olduğu, demokrasi olduğu bir devlettir. Devlet rutin dışına çıkmaz, devletin olağan zemini hukukun kendisidir. Hepimizin bildiği gibi eski Türkiye'de rutinin dışına çıkalım anlayışı sıradanlaşmıştı. Daha da kötüsü, bu durum kanıksanmıştı. Oysa devletin rutini hukuktur, demokrasidir, amasız fakatsız bunu her zaman göstermesi temel görevidir. Kimini kılık kıyafetinden dolayı, kimini inancından dolayı, kimini etnik kökeninden dolayı, kimini siyasi görüşünden dolayı ama herkesi bir şekilde suçlayan araçsal bir hukuk anlayışı vardı. Öyle bir dünyada bilgi edinme hakkı lükstü, hak kelimesi bile lükstü. Kafka'nın dava romanındaki gibi: Sistemin karanlık dehlizlerine girmiş biri, sorularına cevap bulamayan, aradığı soruları cevaplayamayan, sorsa da cevaplarını bulamayan bir insan prototipi vardır. Bugü ise insanımızın önünü hukuk aydınlatıyor. Kamunun bütün faaliyetlerinde vatandaşlarımızın, faaliyetlerimizin teminatı hukuktur.



YENİ TÜRKİYE'DE ÖTEKİLEŞTİRMEYE ASLA İZİN VERİLEMEZ

Yeni Türkiye'de başka mülahazalara, başka arayışlara asla yer yoktur. Artık Türkiye'de hiç kimse inancından dolayı ötekileştirilmemektedir. Böyle bir şeye asla izin verilemez. Kimse ötekileştirilemez, kimliğinden dolayı hor görülemez, yaşam tarzından dolayı ayrımcılığa maruz bırakılamaz ama görüyoruz ki bazıları hala eski Türkiye'nin özlemi içerisinde. Eski Türkiye'nin adetlerini, alışkanlıklarını hortlatmak isteyenler; Kuran Kurslarına ortaçağ zihniyeti diyerek bunu hortlatmak isteyen bu çağdışı zihniyet, bu anlayış iyi bilmelidir ki; o köprülerin altından çok sular aktı, artık Türkiye eski Türkiye değil. Gerek kimliğiyle, gerek yaşam tarzıyla, gerek kılık kıyafetiyle ötekileştiren, dilinden dolayı ötekileştiren, inancından dolayı ötekileştiren, yaşam tarzından dolayı ötekileştiren korku siyaseti ve jakoben bağnazlık maziye gömüldü. Türkiye'yi hiç kimse artık eski Türkiye'ye dönüştüremeyecek.



TÜRKİYE'Yİ ESKİYE GÖTÜRMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK

İnsan haklarını bu anlamda, bu yaklaşımla eskiye götürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'de kim neye inanırsa ya da inanmazsa, kim ne şekilde yaşarsa ya da giyinirse giyinsin bu özgürlükleri koruyacak ülkemizde demokratik mekanizmalara sahibiz. Hiç kimse bu konudaki vesayet ve eski alışkanlıklara dönme hayalini kendinde görmesin. Milletimiz diyor ki; sen benim çocuğumun gideceği okula, kursa, kılık kıyafetine, inancına karışamazsın. Sen benim adıma karar veremezsin. Hele hele bunları, bu tercihlerimi asla hor ve hakir asla göremezsin. Milletimizin yaklaşımı budur ve Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki, son 20 yıldaki devlet anlayışımız da hep bu yönde olmuştur ve bu liderlikle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de yaşanan bu köklü zihniyet değişiminden de taviz vermeye asla tahammül edemeyiz, buna asla izin vermeyiz. Biz bu noktadan daha fazla nasıl ileriye gideriz; anlayışımız budur, inandığımız siyaset anlayışı budur. Bu bizim milletimize bu yola çıkarken de verdiğimiz bir sözdür. Bunun dışındaki bir anlayışın milletimizin ve demokrasimizin özünde hiçbir karşılığı yoktur. Biz insanımızın özgürlüğünü geliştirmek, haklarını daha da geliştirmek ve teminatını arttırmak için ortak akılla yine hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. O yüzden insanı öncelemeye devam edeceğiz, insanımıza kulak vereceğiz. Sadece insanımızın ne dediği ile ilgileneceğiz.



BİLGİ EDİNME HAKKI HUKUK DEVLETİNİN TEMELİ

Günümüz demokratik yönetim anlayışının en temel prensiplerinden biri bilgi edinme hakkıdır ve bu hak esas itibariyle bir hukuk devletinin temel niteliğinden biridir, bir gereğidir. Çünkü hukuk devleti şeffaflık demektir, hukuk devleti hesap verebilirlik demektir. Hukuk devleti demek; ülkedeki bütün vatandaşlara yarınından, geleceğinden emin olması demektir. Kendisini güvende hissettiği bir devlet demektir hukuk devleti. Bu güven sadece bir grubun, belli bir çevrenin değil, herkesin hakkıdır. 84 milyon, o ülkede yaşayan her bireyin, her vatandaşın en temel hakkıdır ve duyması, hissetmesi gereken en temel değerdir. İnsan hakları milletimize tepeden bahşedilen, verilmiş bir haklar bütünü de değildir. Milletimiz hukukun asıl sahibidir ve insanımız hakkın yegane sahibidir, bunun birileri tarafından bahşedilmesine ihtiyacı yoktur. İnsan hakları bir lütuf olmadığına göre, kişinin doğuştan getirmiş olduğu haklar olduğuna göre, bunu uygulamaya dökmenin en temel güçlü göstergesi de bilgi edinme hakkıdır. Bir tarafta Sayfa 3 / 5 tüm bilgiye sahip devlet, diğer tarafta bu bilgiye ihtiyaç duyan, daha zayıf konumda olan bir vatandaş. Bunu dengeleyerek vatandaşın zamanında, doğru ve doyurucu bilgiyle aydınlatılmasıyla bu güveni sağlama, bu dengeyi sağlama imkanına sahibiz.



TÜRKİYE'NİN REFERANSLARI HUKUK DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK

İşte bu nedenle reform diyoruz, bu nedenle insan hakları eylem planı diyoruz, hukukun üstünlüğü diyoruz, güçlü demokrasi diyoruz. Türkiye'nin referansları hukuktur, demokrasidir, özgürlüktür. Türkiye'nin değişimci ruhunu daha da ileriye taşımaktır, statükoya asla teslim olmamaktır. Türkiye'yi, ya bir gün bile rutin dışına çıksa ne olur anlayışıyla ülkemizi nereye getirdikleri geçmişte hepimizin yaşadığı bir tarihtir. Ama değil bir gün bir saniye bile olsa rutin dışına çıkmayan, hukuk neyi emrediyorsa bunu gerçekleştiren ve daha fazla reformları hayata geçirmeye inanan bir siyaset anlayışımızla yolumuza devam ediyoruz. Bunun dışındaki hiçbir siyaset anlayışı kabul edeceğimiz bir siyaset anlayışı değildir ve bu anlayışla da sonuna kadar nerede ve kimden gelirse gelsin mücadele etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu reformları adım adım hayata geçiriyoruz ve kalanları da bu anlayışla geçirmeye devam edeceğiz.



AÇIKLIK VE ŞEFFAFLIK DEVLETİN ÖZGÜVENİ

Bu anlayışla yine Mart ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda yine Bilgi Edinme Kurulu'nun etkinliğinin arttırılması da bir hedef olarak karşımızdaydı. Bu husus ile ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu toplantı bu anlamda bizim için çok önemli bir referans olacaktır, ışık tutacaktır. Burada serdedilen görüşler bu konudaki hedefimizi gerçekleştirmeye çok önemli katkı sağlayacaktır. Açıklık ve şeffaflık devletin özgüven göstergeleridir ve esas itibariyle vatandaşların idarenin işlemlerini de denetlenmesine çok önemli katkı sağlayacaktır. Esas itibariyle denetlenebilmenin de ön şartı bu anlamda yine bilgi edinme, bilgiye ulaşmaktır. Bu şekilde ancak yargı yoluna ulaşma imkanı var. Aynı zamanda vatandaşların, kamunun neler yaptığına ilişkin de haberdar olmasına yönelik önemli işlevi bulunmaktadır. Dolayısıyla şeffaflığın sağlanması bakımından bilgi edinme hakkı önemli bir misyona sahiptir.



VATANDAŞ İLE DEVLETİN KAYNAŞMASINA ÖNEMLİ KATKI

Özellikle çok önemli neticeleri vardır bilgi edinme hakkının. Bu hak vatandaş ile devletin kaynaşmasına önemli katkı sağlamaktadır. Vatandaş kendisi hakkında uygulanan bir tesis edilen işlemi, sebebini, arkasında yatan gerekçeyi bildiği takdirde çoğu zaman da idareye hak vermektedir ve hak vermiyorsa da yine bağımsız tarafsız yargıya müracaat edebilmektedir. Evet, benim hakkımda şöyle bir işlem yapıldı ama bu sebeple yapılmış, bu gerekçeyle yapılmış ben bunu anlayışla karşıladım gibi bir yaklaşım ya da bu çerçevede değerlendirme yoksa yargı yoluna gitme imkanı vardır. Ve bu gerekçeyi bilmeden yine yargı denetimine de ayrıca bu işlemin gitme imkânı yok. Yargı denetimi bakımından da önemli bir işlevi vardır ve esas itibariyle idarenin işlemleri de bu çerçevede milletimizin denetimine yine sunulmuş olmaktadır.



HUKUKİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK

Hukuki öngörülebilirlik ilkesinin yansımalarını da yine bu anlamda görüyoruz. Hukuk devletinin en önemli önceliklerinden, özelliklerinden birisi hukuki öngörülebilirliktir. Bugün böyle, yarın kalktığımda hukuk ya dün öyleydi; öngöremediğimiz bir hukuk anlayışı bir hukuk devletinde asla kabul edilemez. Hukuk bugün de yarın da aynı şekilde herkese amasız fakatsız ve tüm herkese uygulanan temel kavramlardır. Bu çerçevede de hukuki öngörülebilirliğe de önemli katkısı bulunmaktadır bilgi edinme hakkının. Özellikle 4. Yargı Paketi'nde bu çerçevede çok önemli bir düzenleme yaptık: Vatandaş idareye başvurduğunda, kamu kurumuna başvurduğunda, resmi daireye başvurduğunda idare 60 güne kadar cevap verebiliyordu. Biz bunu işte reform çalışmaları kapsamında hedeflerimizden biriydi bunu gerçekleştirdik. Vatandaşımız idareye başvurduğunda kardeşim sen bunu 30 gün içerisinde cevapla diye bir düzenleme ortaya çıktı. Vatandaş 60 gün değil, 30 gün içerisinde bu cevabı alacak ondan sonra da dava açacaksa ya da bilgilenecekse buna kavuşmuş olacak. Vatandaş idareyi, vatandaş devleti, vatandaş resmi daireyi değil; resmi daire, idare vatandaşı beklesin anlayışıyla değişikliğin özünde bu anlayış yatmaktadır.



DEMOKRASİNİN ÖZÜ İFADE HÜRRİYETİ

Bir başka yönü bilgi edinmenin ifade hürriyetidir. Demokrasinin özü ve temel unsuru ifade hürriyetidir. Doğru şekilde bilgilenen vatandaş tercihlerini, eleştirilerini görüşlerini Sayfa 5 / 5 gerçek ve doğru bilgi ile temellendirme fırsatı da yine görebilmektedir, kavuşabilmektedir. Ve bu anlamda da bilgiye erişim yine fikri açıklama ve bunu yayma bildiğiniz gibi özgürlüğü kullanmanın üç temel aşaması. Bunun için de bilgiye erişim elbette şarttır. Bu da ancak bilgi edinme hakkı ile olur. Bilgi edinmenin bu yönüyle de yine kattığı önemli bir değer vardır. Görüldüğü gibi bilgi edinme hakkı tali ve ikincil bir hak değildir, esas temel bir haktır ve bu bir zihniyet, perspektif meselesidir. Bu konuda hükümetimizin yaklaşımı, işte bilgi edinme hakkını kanunu çıkartarak, anayasada bu anayasal bir dayanağı oluşturarak bu perspektifi ortaya koymuştur.