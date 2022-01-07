Adana'da FETÖ'nün "mütevelli grubu"nda bulunan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık M.Y. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün Adana yapılanmasındaki "mütevelli grubu"nda yer aldığını, sohbet toplantılarına katıldığını, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydının tespit edildiğini ve hakkında somut tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirterek, M.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.Y, savunmasında FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantım yoktur. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği sanığın mevcut halinin devamını kararlaştırdı.