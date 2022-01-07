AK Parti’li Kurtulmuş, partisinin Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu

AK Parti'nin sadece siyasi kadrolardan ve parti ambleminden ibaret olmadığını anlatan Kurtulmuş, AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin sadece kendi kendine yeten bir ülke değil, aynı zamanda bütün dünya ile rekabet edebilen bir ülke olması gerektiğini aktararak "Yeniden güçlü bir büyük Türkiye istikametinde yürürken adımlarımızı bu istikamette attığımızı görüyorsunuz. Atılan her yeni adım, Türkiye'yi sevenlere, bu milleti sevenlere ümit veriyor, sevinç veriyor. Bazıları da üzülüyor, ister sevinsinler ister üzülsünler biz milletimizin sevinciyle seviniriz, milletimizin üzüntüsüyle biz üzülürüz. Aşıya erişme noktasında büyük sıkıntılar yaşanırken Şanlıurfa'da Türkiye kendi yerli ve milli aşısını üretti ve TURKOVAC aşısı Şanlıurfa'dan üretilerek bütün şehir hastanelerine dağıtıldı." dedi.

"BİZİ DİRİ TUTAN, BİZİ CANLI TUTAN, AYAKTA TUTAN DAVA ŞUURUMUZDUR"

Türkiye'nin kendi uçağını yapmak için kollarını sıvadığını anlatan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bazı gözü görmeyen muhalifler için söylüyorum, Türkiye yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde yürüyor. Bir ayağımız güçlü büyük Türkiye'dir, bu 84 milyon vatandaşımıza sözümüzdür, ahdimizdir, davamızın bir ayağı budur. İkinci ayağı ise 8 milyar insana olana sözümüz, ahdimiz ve 8 milyar insana karşı sorumluluğumuzdur. Yeni, adil ve hakkaniyetli bir dünya sistemi kurmak sorumluluğu görevimizdir. Yani 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyoruz ya, dünya 5 ülkenin dudağı arasından çıkacak sözlerle yönetilecek bir ülke değildir. Dünyanın zenginlikleri, dünya nüfusunun yüzde 1'i bile etmeyen az sayıda zümre tarafından sömürülecek bir alan değildir. Adaletli, hakkaniyetli ve bütün insanlığa yeten bir dünya sistemi kurmak davamızın ikinci ayağı budur. AK Parti bir dava hareketidir dediğimiz zaman, bu iki ayağımızı çok iyi millete anlatacağız, yoksa bizim derdiğimiz şan, şöhret, para, pul, servet davası, birtakım dünyevi makam meselesi değildir. Bunların hepsinin gelip geçici olduğunu biliyoruz. 'Mal sahibi, mülk sahibi hani bunun ilk sahibi.' düsturuna yürekten inanmış insanlarız. Bizi diri tutan, bizi canlı tutan, ayakta tutan dava şuurumuzdur, bu millete ve insanlığa hizmet etme gayesidir."