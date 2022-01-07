Bakan Kurum Antalya'da afetzedelerle buluştu: "2-3 ay içinde evler teslim edilecek"





"SEFERBER OLDUK"

2021 yılı afetler açısından Türkiye'de ilk önce Rize, Artvin, akabinde Antalya, Muğla orman yangınları, ardından Kastamonu, BartIn ve Sinop'ta yaşanan seller gibi birçok afeti yaşadıklarını dile getiren Bakan Kurum, "Antalya'da, Muğla'da yaşadığımız yangın afetinde tüm ülkemiz bir ve beraber oldu. Ülkemizin kalbi Antalya ve Muğla için attı. Herkes elinden gelen yardımı, Antalya'da Muğla'da yangından zarar gören vatandaşlarımız için bir seferberlik ruhu içinde yardımları buraya ulaştırmaya gayret ettik.