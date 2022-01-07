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Giriş Tarihi: 7.1.2022 10:20 Son Güncelleme: 7.1.2022 10:38

Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişminde bulunan 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişminde bulunan 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi:Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.

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Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişminde bulunan 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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