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Giriş Tarihi: 7.1.2022 23:19

Emine Erdoğan’dan “Engelleri birlikte aşalım” çağrısı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan “Engelleri birlikte aşalım” çağrısı

Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nın ödül töreni ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, ödül alan yerel yönetimleri tebrik etti.

TÜM BELEDİYELERE ÖRNEK OLMALI

Erdoğan, şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından engelli bireylerin günlük hayatlarında kısıtlama, sıkıntı ve engelleri ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nın ödül törenine katıldık. Ödül alan belediyelerimizi tebrik ediyor, projelerin tüm yerel yönetimlere örnek olmasını diliyorum."


GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAYALIM

"Engelsiz şehirler için tüm engelleri birlikte aşalım. İnsanın sonsuz potansiyeli engellenemez, yeter ki biz gerekli desteği sağlayalım. 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye."

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Emine Erdoğan’dan “Engelleri birlikte aşalım” çağrısı
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