Emine Erdoğan’dan “Engelleri birlikte aşalım” çağrısı

TÜM BELEDİYELERE ÖRNEK OLMALI



Erdoğan, şunları söyledi:



"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından engelli bireylerin günlük hayatlarında kısıtlama, sıkıntı ve engelleri ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nın ödül törenine katıldık. Ödül alan belediyelerimizi tebrik ediyor, projelerin tüm yerel yönetimlere örnek olmasını diliyorum."

"Engelsiz şehirler için tüm engelleri birlikte aşalım. İnsanın sonsuz potansiyeli engellenemez, yeter ki biz gerekli desteği sağlayalım. 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye."