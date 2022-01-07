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Giriş Tarihi: 7.1.2022 16:01

İçlerinde avukat ve doktor da var! Terör propagandası yapan 4 kişiye gözaltı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
İçlerinde avukat ve doktor da var! Terör propagandası yapan 4 kişiye gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, Dicle Üniversitesi kampüsünde, terör örgütü PKK’nın propagandası yaptığı, ders boykotu ve sınıf boşaltma gibi eylemleri organize ettiği tespit edilen, aralarında avukat ve doktorun da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Dicle Üniversitesi kampüsünde terör örgütü propagandası yapma, eylem ve etkinliklere katılma, basın açıklaması, ders boykotu, sınıf boşaltma, stant açma gibi faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen Aydın Erdem Özgür Öğrenci Derneği'nin (AYDIN-DER) kurucularına yönelik TEM polisi operasyon gerçekleştirildi. Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri operasyonda, 1'i avukat, 1'i doktor, 1'i müteahhit olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Dernekte ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, yasaklı kitaplar, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından ifade ve sorgu işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İçlerinde avukat ve doktor da var! Terör propagandası yapan 4 kişiye gözaltı
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