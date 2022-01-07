İnternet haberlerine erişim yasağına ilişkin AYM’den önemli karar

İnternet haber sitelerindeki bazı haberlere getirilen erişim engeli kararlarına ilişkin yapılan itirazların sulh ceza hakimlikleri tarafından reddedilmesi üzerine ifade ve basın özgürlükleri ile etkili başvuru hakkını ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunuldu. Anayasa Mahkemesi, konu yönünden hukuki irtibat nedeniyle 9 bireysel başvuru dosyasını tek bir dosyada birleştirdi.



PİLOT KARAR USULÜ UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ



Başvuruları inceleyen Yüksek Mahkeme, başvurucuların ifade ve basın özgürlüğü hakkı ile etkili başvuru haklarının ihlal edildiğine, ihlallerin ilgili kanundan kaynaklandığına, pilot karar usulünün uygulanarak benzer konudaki başvuruların incelenmesinin bir yıl boyunca ertelenmesine karar verdi.



SORUN İLGİLİ KANUN HÜKMÜNDEN KAYNAKLANIYOR



Anayasa Mahkemesi, erişimin engellenmesi uygulamasında şikayet konusu internet içeriklerine erişimin belirsiz süreyle engellenmesinin ifade ve basın özgürlükleri için büyük tehlikeler arz ettiğini belirterek, "Demokratik bir hukuk devletinde güdülen amaç ne olursa olsun sınırlamalar özgürlüğün kullanılmasını ölçüsüz biçimde ortadan kaldıracak düzeyde olamaz. Dolayısıyla şeklî yönden kesin hükmün bütün sonuçlarını doğuran ve süresiz etki gösteren bir kuralın keyfî ve orantısız müdahalelere karşı mutlaka koruyucu birtakım güvenceler içermesi gerekir" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu sorunun doğrudan ilgili kanun hükmünden kaynaklandığını bildiren Yüksek Mahkeme, yaptığı değerlendirmede, "Benzeri yeni ihlallerin önlenmesi için ülkemizde hâlihazırda işleyen mevcut sistemin yeniden ele alınması ihtiyacı ortadadır. Hiç şüphesiz internet ortamının organize edilmesi hususunda benimsenecek devlet politikasının önemli bir parçası olan kanuni düzenlemeleri yapmak yasama organının takdirindedir. Elbette parlamento, yeni kanuni düzenlemeleri mevcut sistem içinde kalarak yapmayı da tercih edebilir. Bu takdirde çevrim içi ortama yönelik müdahalelerin Anayasa'nın 13. maddesi uyarınca demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olması ve Anayasa'nın 26. maddesinin ihlaline yol açmaması için yapılacak yeni kanuni düzenlemelerde asgari standartların dikkate alınmasında yarar olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerini kullandı.



ETKİLİ BAŞVURU HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERİLDİ



Etkili başvuru hakkının ihlali iddiası yönünden başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, "Erişimin engellenmesi kararlarına karşı itiraz yoluna başvurma imkânının 5651 sayılı Kanun'un 9. maddesinde yer alması tek başına yeterli olmayıp bu yolun aynı zamanda pratikte de başarı şansı sunması gerekir. Başvurucular erişimin engellenmesi kararlarına karşı olağan başvuru yolu olarak belirlenen itiraz makamlarına başvuruda bulunabilmiş olsalar da itiraz makamları başvurucuların iddialarını ve delillerini dikkate almamış, çatışan menfaatleri dengelemeye yönelik bir çaba içinde olmamış, internet içeriklerine erişimin engellenmesi şeklindeki müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluğunu ve müdahalenin orantılı olup olmadığını değerlendirmemiştir. Buna göre somut başvuru koşullarında itiraz makamının etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu gerekçelerle etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine ve pilot karar usulünün uygulanmasına karar verilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.