İşadamına çökmeye çalışan Gelecek Partili için kötü haber

İşadamı Fehmi Öztürk, ortağı Fırat Muşlu ile yaşadığı anlaşmazlıkta arabuluculuk teklif eden Cuma İçten'in kendisine kumpas kurduğunu iddia etti. İçten ve Muşlu tarafından dolandırıldığını öne süren Öztürk'ün iddialarına göre, 2018 başlarında Durak Plus Gayrimenkul AŞ ortaklarından Fırat Muşlu kasten bir anlaşmazlık çıkardı ve Gelecek Partili Cuma İçten planlı olarak devreye girdi. İçten, şirketin o günlerde inşaatına başlayacağı Bağcılar Kentsel dönüşüm projesinin tehlikeye girmemesi bahanesiyle, ortaklar arasındaki anlaşmazlığı bir "dost meclisi" ile çözmeye talip oldu. Kendisinin bu tür sorunları çözmekte uzman olduğunu söyleyen İçten, sözde bir "dost meclisi" kurup, toplantılara başladı. İki ortağın arasını bulmaya çalışan İçten, taraflara tarihsiz belgeler imzalatıp, bu evraklara geçmiş tarihler attı. Yapılan işlere yasal kılıf bulmak için de sözde dost meclisine "tahkim heyeti" adını verdi.

İÇTEN'İN MARİFETLERİ

İçten'in hakemliğinde oluşturulan tahkim kurulu, şirketin borçlarına karşılık Fehmi Öztürk ve Fırat Muşlu'ya teminat senetleri imzalattı. Kurul, Öztürk ve Muşlu'yu sahip oldukları hisselerden el çektirdi. Muşlu'ya 14 milyon, Öztürk'e 26 milyon liralık senet imzalatıldı. Sözde tahkim kurulu, kararlarını Muşlu'nun lehine çevirirken, iddiaya göre kurula başkanlık yapan Cuma İçten, bir oldubittiye getirerek her iki senedi ve tüm hisseleri Fırat Muşlu'ya verdi. Teminat olarak alınan senetlerin boş kısımları doldurularak işleme kondu ve Öztürk'e icra takibi yapıldı. Tüm malları üzerine geçiren Fırat Muşlu'nun adamları, 10 Temmuz 2018'de hakkını arayan işadamı Fehmi Öztürk ve oğluna saldırı da düzenledi. Öldüresiye darp edilen Öztürk, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öztürk, Muşlu'nun elindeki senetlere dayanarak gönderdiği icra takiplerine de itiraz etti.

ORTAKLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI

Fırat Muşlu ise Fehmi Öztürk ile Durak Plus Gayrimenkul A.Ş.'ye ortak olduğunu, ancak Öztürk'ün taahhüt ettiği ödeme ve ayni sermayeyi getirmediği için bu ortaklığın 1 Mart 2018'de sonlandırıldığını savundu. Öztürk'ün ortak olduğu dönemde şirketin çeklerini şahsi işleri için kullanıp şirkete zarar verdiğini iddia eden Muşlu, aralarında oluşturdukları tahkim heyetinin de Öztürk'ün kusurlu bulunduğunu aktardı.

MAHKEME İCRAYI İPTAL ETTİ

Tarafların iddia ve belgelerini inceleyen İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi, Fehmi Öztürk'ün açtığı "kambiyo senetlerinden kaynaklanan menfi tespit davasını" karara bağladı. Davayı kabul eden mahkeme heyeti, 15 milyon lira ve 880 bin euro bedelli senetlere dayanılarak Fehim Öztürk'e yapılan icra takiplerinin iptaline karar verdi.



Öztürk'ün İçten'e borçlu olmadığını tespit eden mahkemenin kararında, "Davaya konu senetlerin ve Durak Plus Gayrimenkul A.Ş'nin yüzde 50 hissesinin, ortadan kaldırılan geçersiz hakem kararına dayanılarak karşı tarafa verildiği sabittir" ifadesine yer verildi.

CUMA İÇTEN'İN HAKEMLİĞİ GEÇERSİZ

Kararda, ayrıca "Davaya konu şirket hisselerinin de gerçek bir satış yapılmadan ve bir bedel ödenmeden davacı Fehmi Öztürk tarafından davalı Fırat Muşlu'ya devredildiği, bunun da dayanağı olan hakem kararının ortadan kaldırıldığı, bu haliyle hisselerin iadesi gerektiği açıktır" denildi.

KUMPAS İDDİASI

Cuma İçten'in başını çektiği kumpasta 50 milyon dolarlık maddi kaybı olduğunu öne süren Fehmi Öztürk, başına gelen dolandırıcılık, gasp ve darp olaylarının sorumlusu olarak İçten'i gösteriyor. Öztürk, yatırımcıların geleceğini karartan İçten'in, Gelecek Partisi'ne geçtikten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ismini kullanmaya devam ettiğini söylüyor.



Fehmi Öztürk'ü adamlarına darp ettirdiği öne sürülen Fırat Muşlu ise Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde "gerçeğe aykırı bilirkişi raporu düzenletmek" ve "rüşvet karşılığı bilirkişi raporu temin etmek" suçlarından da yargılanıyor.