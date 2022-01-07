Son dakika: İYİ Partili küfürbaz Ahmet Erhan Göçmez yakalandı

İYİ Parti Dilovası Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler etmişti. Göçmez yakalandı.

ŞOKE EDEN KÜFÜRLER

Kocaeli Dilovası İlçesi Demirciler Mahallesinde oturan ve İYİ Parti Mahalle Başkanı olan Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu videolu paylaşımda, AK Partili seçmene ettiği küfürler ile herkesi şoke etti.

İYİ Partili başkan seçmene küfür etti

Çektiği videoda, bir akaryakıt istasyonundan sigara aldığını ifade eden Göçmez, Sigara zammından dolayı kendi akrabaları ve yakınları dahil, bütün AK Partililere ana avrat küfretti.

Hatta isteyenlerin istediği yerde videoyu paylaşabileceğini söyleyen Göçmez, paylaşımından 1 saat geçmeden, aldığı tepkilerden olacak ki, daha önce üst kadamede bulunan yöneticilerin yaptığı ile aynı davranışı sergileyerek, kurtuluşu sosyal medya hesabını kilitlemekte buldu.

SON DAKİKA: İYİ Partili küfürbaz Ahmet Erhan Göçmez yakalandı! | Video

Göçmez'in kendini bilmez bir şekilde kutsal değerleri hiçe sayarak ettiği küfürler ile ilgili bir çok kişinin şikayette bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.