Numan Kurtulmuş: Türkiye’de olumsuz, karamsar bir tablo oluşturuyorlar

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Kurtulmuş ilk olarak bir otelde STK temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İlçe Belediye Başkanları, Muhtarlar, STK temsilcileri, AK parti teşkilatı ve bir çok misafir katıldı.

Şanlıurfa AK Parti il Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması' toplantısında konuşan Numan Kurtulmuş, ülkede gerçekleştilen güzel işleri bazı grupların görmek istemediğini aktardı.

TÜRKİYE'DE OLUMSUZ, KARAMSAR BİR TABLO OLUŞTURUYORLAR

Kurtulmuş, "Kendi gündemleriyle vatandaşlarımızı bir karamsarlığın içerisine sokmaya çalışıyorlar. Bütün özelliği Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığı olmak üzere kurulmuş olan maalesef karşımızdaki ittifakın bileşenleri kendi alanlarında nasıl bir araya geldikleri, hangi programla hareket ettikleri ve edecekleri, kimi Cumhurbaşkanı yapacakları, nasıl bir sistem tasarladıkları gibi temel sorulara daha cevap vermeden sadece 'istemezlik' diyerek, sadece Türkiye'de olumsuz, karamsar bir tablo oluşturarak muhalefet yaptıklarını zannediyorlar. Bunların içerisinde maalesef Türkiye'nin ikinci partisi olan ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisinin siyaset yapma tarzı, sayın Genel Başkanın özellikle son dönemlerde ortaya koymuş olduğu tarzı Türkiye'nin ihtiyacı olan, Türkiye'de geniş kitlelerin beklentisi olan bir tarz asla değildir. Muhalefet olmak, demokrasideki en önemli görevlerden birisidir. Bir millet demokrasideki muhalefete şu gözle bakarlar, yarın iktidara gelseniz Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz? Sadece toplumun sinir uçlarına dokunarak, bazı farklı toplumsal kesimleri harekete geçirmek, onları bir şekilde istemezsek cephesinin sözlü sesi yüksek fertleri haline getirmekten başka Allah aşkına muhalefet özellik ana muhalefet Türkiye'de hangi fikri ortaya koyarak iktidar olduğunda nasıl yöneteceğini milletimize anlatıyor." dedi.

KORSAN BİR MUHALEFET NASIL OLUR ONU MİLLETE GÖSTERİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu kurumlarına baskına gittiğini anımsatan Kurtulmuş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi hangi kamu kurumuna baskına gideceğine dair insanlarımızda endişeler var. Sayın Kılıçdaroğlu sorumlu bir ana muhalefet lideri gibi hareket etmek yerine, ana muhalefet partisinin nasıl olmasını millete göstermek yerine korsan bir muhalefet nasıl olur onu millete gösteriyor. Dolayısıyla bu anlamda yapılanları milletimiz izliyor, görüyor."